Pohjois-Karjalan koronavirustilanne on pysynyt perustasolla - exit-suunnitelman on määrä valmistua 25. toukokuuta mennessä

Koronavirustilanne on pysynyt Pohjois-Karjalassa edelleen pääosin rauhallisena, mutta maakunnan sisällä on suuria alueellisia eroja, Siun sotelta tiedotetaan. Erityisesti Kiteellä koronaviruksen ilmaantuvuus on muuta maakuntaa selvästi korkeampi.