Siun sote: Koronarokotusryhmä laajenee lauantaina – ajan voivat varata myös 55–59-vuotiaat

Lauantaina 22. toukokuuta kello 12 koronarokotusajat tulevat varattaviksi tänä vuonna 55 vuotta täyttäville ja sitä vanhemmille henkilöille.

Rokotusvuorossa lauantaista lähtien ovat vuonna 1966 tai sitä ennen syntyneet henkilöt sekä vuonna 1967–2005 syntyneet henkilöt, joilla on vakavalle koronavirustaudille altistava tai erittäin voimakkaasti altistava sairaus.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

Rokotettavan henkilön tulee olla täyttänyt 16 vuotta.

Lauantaina varattavissa ovat ensi viikon maanantain ja tiistain ajat.

Uusia aikoja tulee varattavaksi myös maanantaina 24. toukokuuta kello 8. Tuolloin voi varata ajan ensi viikon keskiviikolle, torstaille tai perjantaille.

Rokotusajat ovat varattavissa verkkoajanvarauksen kautta, Siun sote kertoo. Linkki ja ohjeet verkkoajanvaraukseen löytyvät osoitteesta http://www.siunsote.fi/koronarokotukset

Maanantaina rokotusajan voi varata myös puhelimitse numerosta 013 330 2131. Puhelinajanvaraus suljetaan, kun jonossa ei ole enää soittajia tai vapaana on vain yksittäisiä rokotusaikoja, tiedotteessa todetaan.

Siun sote lähettää uudelle rokotusryhmälle tekstiviestillä muistutuksen rokotusvuorosta perjantaina 21. toukokuuta.

– Tekstiviestin saaminen edellyttää, että henkilö on antanut suostumuksen tekstiviestien lähettämiseen ja että henkilön yhteystiedot ovat ajan tasalla.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos suosittelee edelleen, että yli 65-vuotiaat henkilöt, jotka ovat saaneet ensimmäisen rokoteannoksen AstraZenecan rokotetta, ottavat myös toisen annoksen AstraZenecan rokotetta.

Henkilö voi kuitenkin kieltäytyä AstraZenecan toisesta rokoteannoksesta, jolloin hänelle tarjotaan mRNA-rokotetta eli tällä hetkellä Biontech-Pfizerin tai Modernan rokotetta.

– Jos ensimmäisestä AstraZenecan rokotteesta ei ole tullut vakavia haittavaikutuksia, on toisen rokotteen ottaminen myös AstraZenecan rokotteella turvallista yli 65-vuotiaille. Toinen rokotus eri valmistajan rokotteella voi aiheuttaa rokotettavalle enemmän haittavaikutuksia, kuten kuumetta ja lihassärkyä. Rokotteita ei suositella vaihdetavaksi kuin lääketieteellisen perustein, Siun soten infektioylilääkäri Jennifer Sieberns toteaa.

Jos henkilö haluaa vaihtaa toisen rokoteannoksen AstraZenecan rokotteesta mRNA-rokotteeseen, on se tehtävä ennakkoon. Rokotetta ei pysty vaihtamaan aiemmin ilmoitettuna rokotuspäivänä, koska rokotuspisteillä ei ole ylimääräisiä rokotteita. Tehosterokotuksen aikaa ei voi myöskään varata koronarokotusten verkkoajanvarauksen kautta.

– Rokotteen vaihtaminen on mahdollista soittamalla ensisijaisesti maanantaisin kello 8–11 koronarokotusten ajanvarauksen puhelinnumeroon 013 330 2131. Mikäli asian hoitaminen maanantaisin ei ole mahdollista, voi asiaa hoitaa oman terveysaseman kautta, Siun sote ohjeistaa.

Mahdollisuus vaihtaa tehosterokote toisen valmistajan rokotteeseen koskee vain 65 vuotta täyttäneitä henkilöitä. Alle 65-vuotias ei voi saada AstraZenecan rokotetta, vaikka henkilö itse kyseisen rokotteen haluaisi.

Alle 65-vuotiaat, jotka ovat saaneet ensimmäisen rokoteannoksen AstraZenecaa, saavan toisen rokotteen mRNA-rokotetta eli Biontech-Pfizerin tai Modernan rokotetta.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos suosittelee, että jokainen ottaisi sekä ensimmäisen että toisen rokoteannoksen omassa kotikunnassaan.

– THL:n mukaan ensimmäisen ja toisen rokotuksen annosväliä on mahdollista pidentää yli 12 viikkoon, jotta rokotuksen ottaminen omassa kotikunnassa on helpommin toteutettavissa. Koronarokote on tärkeää ottaa omassa kotikunnassa, koska koronarokotteet jaetaan kuntiin ihmisten kotikunnan perusteella eikä sote-alueilla ole mahdollisuutta rokottaa monia ulkopaikkakuntalaisia.