Pasi Koivumaan kolumni: Korona paljasti karmean byrokratiakoneiston ja poliittisen päätöksenteon kyvyttömyyden sen edessä

Tämä arvostelu oli ensin varovaista ja kohteliasta, ikään kuin odottavan sävyistä. Etenkin kulttuuripiireissä tunnuttiin ajattelevan, että jos jokin niin kyllähän nyt Sanna Marinin (sd.) johtama vasemmistohallitus ymmärtää taiteen merkityksen ja kaataa rahanvaihtajien pöydät.

Kun näin ei käynytkään, arvostelu voimistui ja siinä on noustu aivan uusiin desibeleihin nyt, kun koronarajoituksia on päästy purkamaan. Kulttuuri- ja urheilutapahtumia järjestävien tahojen sekä niitä janoavan yleisön on vaikea ymmärtää, kuinka näiden tapahtumien järjestäminen ja avaaminen edes kohtuullisesti rajattuna yleisölle on käytännössä mahdotonta alueilla, joilla ravintoloiden terasseille saa kokoontua sankoin joukoin humaltumaan sekä unohtamaan etäisyydet ja koko ikävän koronan.

Hämmentävintä on tässä se, että Suomessa ei tunnu olevan sellaista tahoa, joka voisi tätäkään koronaan liittyvää epäkohtaa korjata. Ainakaan se taho ei ole maan hallitus, päätellen ministereiden tällä viikolla antamista kommenteista.

Tiede- ja kulttuuriministeri Annika Saarikko (kesk.) yltyi tiistaina Twitterissä toteamaan pontevasti, että hän on samaa mieltä lukuisten häneen yhteyttä ottaneiden kanssa siinä, että Suomen avautuminen ei nyt tapahdu loogisella eikä oikeudenmukaisella tavalla. Torstaina Saarikko lauloi tätä samaa värssyä eduskunnassa.

Opetusministeri Jussi Saramo (vas.) yltyi niin ikään tiistaina Twitterissä linjaamaan jämäkästi, että ”hallituksen tehtävänä on selkeyttää ohjeistus, jotta tapahtumat eivät jää muiden elinkeinojen alle”.

Sisäministeri Maria Ohisalo (vihr.) päivitteli asiaa myös tiistaina, ja Twitterissäpä tietenkin: ”Tämä menee älyttömäksi. Avaamisen perään on hallituksessa kysytty ja kysytty, vaadittu yhdenvertaista kohtelua. Kaikki keinot pitää nyt käyttää, että terveysturvallisia tapoja tehdä tapahtumia edistettäisiin. Niitä on.”

Älyttömäksi tämä todella onkin mennyt. Mihin tässä enää oppositiota tarvitaan, kun hallitus hoitaa itse opponoinnin omasta saamattomuudestaan?

Korona on paljastanut karmealla tavalla hallinnon byrokraattisuuden ja poliittisen päätöksenteon kyvyttömyyden tämän byrokratiakoneiston edessä. Tämä sen lisäksi, että korona ennätti jo paljastaa yliampuvan legalismimme. Ei ole asiaa, jonka perustuslainmukaisuudesta ei voitaisi hieroa päättymättömiin.

Sanottakoon vielä selvyyden vuoksi, että meillä koronakriisiä on hoidettu paremmin kuin useimmissa muissa maissa. Se ei kuitenkaan tee tyhjäksi sitä, että meilläkin sen hoidossa on epäkohtia, joista oikein kritiikin kohde on ylintä toimeenpanovaltaa käyttävä maan hallitus.

Olisiko sittenkin ja alun alkaenkin pitänyt ottaa käyttöön se presidentti Sauli Niinistön ehdottama koronanyrkki?