Kolumni: Keski-Karjala on nyt Sydänkarjala, mutta sillä ei viitata sydänvaivoihin

Miten luoda brändi, joka olisi totta ja joka kuvaisi erilaisista osasista koostuvaa aluetta?

Pitkän valmistelun päätteeksi Keski-Karjalasta päätettiin tehdä Sydänkarjala. Brändi on tarkoitettu erityisesti matkailupalvelujen markkinointiin.

Perusteina valinnalle olivat muun muassa seutukunnan maantieteellinen muoto ja sijainti keskellä ikään kuin Karjalan sydämessä.

Brändiin kuuluu myös karjalaisesta käsityöperinteestä - virvittäin ompelusta - ammentava logo. Näen siinä kaksi ihmistä, jotka pitävät toisiaan kädestä kiinni ja joiden keskellä on sydän. Kovin turvallista ja sydämellistä!

Logoon kuuluu lisäksi slogan kaikessa rauhassa. Tällä halutaan korostaa seutukunnan maaseutumaisuutta ja sen hiljaisuutta ja rauhaa.

Logosta tulee mieleen Rääkkylä Kihauksineen, Ilomantsi Parppeinpirtteineen ja Nurmes Bombineen, mutta kuinka paljon brändin karjalaisuutta löytyy Tohmajärveltä, Kiteeltä ja Kesälahdelta? Riittävätkö karjalanpiirakat ilmentämään seudun karjalaista perinnettä?

Tässä vaiheessa kuulen korvissani kiteeläisen Markku Ylösen esitelmää siitä, että seutukunnalla on ollut vahva ortodoksinen perinne ja että se pitäisi tehdä näkyväksi.

Sosiaalisessa mediassa on kommentoitu, että logosta tulee mieleen Pohjois-Karjala-projekti ja sydänsairauksien ennalta ehkäisy.

Brändin ongelmana on Karjala, sillä hahmotettavana on liian monta Karjalaa. On Karjalankannas, Laatokan Karjala, Vienan Karjala, Runo-Karjala, Karjalan tasavalta, Etelä-Karjala, Pohjois-Karjala, Keski-Karjala, luovutettu Karjala, Pielisen Karjala, Ylä-Karjala.

"Karjala" herättää myönteisiä mielikuvia ja on siksi suosittu.

Taannoin Ketissä tuotiin esille, että Keski-Karjalaa on hankala markkinoida, koska muualla Suomessa ei hahmoteta, missä se on.

Silloin ehdotettiin, että puhuttaisiin Kiteen seutukunnassa, koska muualla Kitee pystytään ainakin suurin piirtein laittamaan kartalle. Tämä taas sopi huonosti naapureille, sillä eivät tohmajärveläiset eivätkä rääkkyläläiset halua edustaa Kiteen seutukuntaa.

Nyt veikkaan, että Sydänkarjala on ainakin yhtä vaikea sijoittaa kartalle kuin Keski-Karjala. Markkinamiehillä ja -naisilla riittääkin työtä asian parissa.

Jotta brändi toimii ja tuottaa tulosta, paikallisten toimijoiden pitää tuntea se omakseen ja ryhtyä sitä aktiivisesti käyttämään. Sydänkarjalan brändin julkistamistilaisuudessa vaikutti lupaavalta. Matkailutoimijat ovat jo sen verran ennättäneet sulatella uutta brändiä, että se on alkanut tuntua omalta.

Tärkeintä kuitenkin on, että seutukunnalla on joku - mikä tahansa - yhteisesti sovittu brändi alueensa markkinointiin.

Sydänkarjala haluaa näyttää, että maakunnassa on matkailijoille muutakin tarjontaa kuin Koli. Nähtävää ja koettavaa on myös Joensuun eteläpuolella - ja rauhassakin saa olla, jos haluaa.