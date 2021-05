Joensuun yhteiskoulun lukiossa on määrätty kolme henkilöä karanteeniin koronavirukselle altistumisen vuoksi, tiedottaa Siun sote. Lisäksi kolme koululuokkaa on ohjattu oireseurantaan.

Altistumiset ovat tapahtuneet viime viikolla tiistaina 25. toukokuuta ja keskiviikkona 26. toukokuuta.

Siun sote on ollut yhteydessä karanteeniin määrättyihin henkilöihin, ja koulu on ollut yhteydessä oireseurantaan ohjattaviin henkilöihin. Oireseurannassa olevia kannustetaan menemään koronatestiin, mikäli heillä on lieviäkin oireita.

Pohjois-Karjalassa on todettu kaikkiaan 20 koronatapausta edellisen kahden viikon aikana.