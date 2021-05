Kolumni: Bomban ja Hyvärilän lumouksessa kohti matkailukesää

Koronarokotukset etenevät, mutta taidetaan silti joutua tyytymään vieläkin kotimaan matkailuun. Sunnuntaina sattui mahdollisuus taas kerran todeta, että sanapari ”joutua tyytymään” on tässä kuitenkin ihan kelvoton valinta.

Saatiin päähämme palata Savonmaalta kotiin vaihteeksi kiertotietä, Nurmeksen kautta. Kannattaa koukkailla.

Koska siis Nurmeksen kautta tultiin, niin minnekäpäs sitä muuanne kuin Bomballe.

Bomba valmistui vuonna 1978. Olin silloin jo maailman turuilla, mutta muistan äidinkin käyneen siellä kylätoimikunnan retkellä. Linja-autolasteittainhan Bomballa reissattiin, ja Bomba oli aikansa Suomen suosituimpia matkakohteita.

Helsingin yliopiston Karjalaisen osakunnan kanssa söin siellä 70-luvun lopulla, mutta mieleen jäi vain järkytys graavilohen kanssa tarjoilluista sultsinoista. Ei täällä Suojärven länsipuolella oltu moiseen yhdistelmään totuttu.

Käynti Bomballa oli siis minulle lähes ensi visiitti. Voin siis sanoa, ettei luulo ole tiedon väärti eikä lukeminen korvaa näkemistä. Myöskään aika ei kultaa muistoja.

Ei talo ollut auki, mutta kokemus oli järisyttävä siitä huolimatta. Jos nettiä oikein tulkitsin, kesäkausi alkaa Bomballa vasta 12.6. Suosittelen kuitenkin Bombaa suljettunakin – toki se on huonoa bisnestä yrittäjälle.

Suojärveläisellä mallilla rakennettu päätalo on jäätävän kokoinen – sen ympäri pääsee kävelemään –, ja karjalaistyylistä lomamökkikylää jaksaa katsella, niin kuin rantamaisemaakin.

Bomban kylpylä oli auki, ja parkkipaikalla autoja ja altaissa väkeä. Ihan vihaksi pisti ajatella hotellin laajentamissuunnitelmasta tehtyä valitusta. Alueella on totisesti potentiaali kehitettäväksi, ei kampitettavaksi.

Luotan PKO:n selvittäneen, että lisäkapasiteettia kannattaa rakentaa. Tarjonta luo kysyntää. Bomballa on kaikki eväät olla Pohjois-Karjalan toinen Koli.

Koska Nurmekseen oli tultu, pyörähdettiin myös Nurmeksen kaupungin omistamassa Hyvärilässä. Siellä en ollut ikinä käynyt, ja luetun perusteella luodut mielikuvat vastasivat vielä Bombaakin huonommin todellisuutta.

Hyvärilässä oli ravintolakin auki. Luonto esitteli parhaintaan, sillä vilakasta kelistä huolimatta terassille aurinko paistoi kesäisellä lämmöllä ja tuuli jättäytyi kai jonnekin Pielisen aalloille. Myös golfaajat näyttivät nauttivan viheriöllään.

Bomba–Hyvärilä-visiitillä ehkä eniten hämmensi se, miten hyvässä kunnossa kummassakin paikassa kaikki näytti olevan. Noloa tietysti, että hämmästelee, kun matkailukohteessa nurkat ovat suorassa ja seinät maalissa.

Kolin lisäksi Bomballe PKO on satsannut ja valmis lisää satsaamaan isoja summia. Osuustoiminta näkyy hienosti siinä, mihin voittorahoja käytetään. Me asiakasomistajat, siis osuuskunnan jäsenet, saimme juuri siivumme, mutta vielä hienompaa on sijoittaminen maakunnan elinvoimaan.

Lähimatkailu pitäisi saada nykyistä isompaan arvoon. On niin paljon näkemistä ja tekemistä niin lähellä.