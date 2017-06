Pohjoismaiden johtava taksiyhtiö Cabonline Group on ostanut pääkaupunkiseudulla toimivat perheyritykset Kovasen ja Mankkaan Taksin.

Uuden yhtiön nimi on Kovanen, ja sen liikevaihto on noin 26 miljoonaa euroa. Se työllistää noin 550 henkilöä. Kovasen ja Mankkaan Taksin henkilöstö jatkaa tehtävissään. Cabonlinella on Pohjoismaissa noin 6 500 taksia ja 3 500 kuljettajaa.

Kaupan hintaa osapuolet eivät paljasta.

Kovasen tavoitteena on laajentua pääkaupunkiseudun ulkopuolelle suuriin kaupunkeihin.