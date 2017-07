Karjalainen 4.7.: Joensuun Huoneistokauppa Oy:n toimitusjohtaja Jarmo Hyttinen tarkoitti tiistain lehdessä antamassaan lausunnossa vertauksella "milloin ostajien maha on täysi" ainoastaan uudistuotantoa.

- Esimerkiksi Lehmoon on rakennettu usean vuoden ajan paljon rivitalokohteita, joiden kysyntä on tänä vuonna ollut kohtuullisen vähäistä. Heikointa kysyntä on isojen rivitaloasuntojen kohdalla. Myös Joensuuhun on rakennettu koko ajan paljon uudiskohteita. Tuleeko Joensuussa vastaan saanalainen tilanne, jossa kysyntä on vähäistä, jossain vaiheessa, tarkentaa Hyttinen.