Mozzarellamarkkinat aukeavat – EU ja Japani sopivat vapaakauppasopimuksesta

Japani-sopimuksen on määrä poistaa EU:n ja Japanin väliltä lähes kaikki tullimaksut, mikä tietää EU-maiden viennille merkittäviä säästöjä. EU odottaa vientinsä Japaniin kasvavan tuntuvasti. EU:n ja Japanin taloudet muodostavat yhdessä 28 prosenttia maailman kokonaistuotannosta, joten kyseessä on yksi historian suurimmista kauppasopimuksista.

Japanin pääministeri Shinzo Abe vierailee huomenna Brysselissä osallistuakseen EU:n ja Japanin huippukokoukseen ja vahvistaa samalla omalta osaltaan sopimuksen.

Sopimuksen myötä EU avaa markkinoitaan Japanin autoteollisuudelle ja Japani päästää vastavuoroisesti EU:n maataloustuotteita, muun muassa juustoja markkinoilleen. Japani on määrännyt joillekin EU-maissa tuotetuille juustoille 30 prosentin tullit.

EU:n ja Japanin kauppasopimusta on pidetty vastauksena Yhdysvaltojen sulkeutumiselle ja presidentti Donald Trumpin protektionistiselle politiikalle. Trump on irrottanut Yhdysvallat 12 maata kattavasta Tyynenmeren maiden vapaakauppasopimuksesta, jossa myös Japani on mukana.