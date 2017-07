USA:n työttömyys kasvoi hitusen kesäkuussa – samaan aikaan maahan syntyi yli 220 000 työpaikkaa

Yhdysvaltojen työttömyys nousi viime kuussa hivenen ja oli tilastojen mukaan 4,4 prosenttia. Samaan aikaan maan työmarkkinoille syntyi yli 220 000 uutta työpaikkaa. Tiedot perustuvat maan työministeriön perjantaina julkaistuihin tilastoihin.

Uusien työpaikkojen määrä ylitti kirkkaasti ennakkoarviot.

Työpaikkoja syntyi varsinkin terveydenhoitoon, finanssialalle ja kaivosteollisuuteen. Muuhun teollisuustuotantoon syntyi vain tuhat uutta työpaikkaa.

Tilastoitu työttömyys kasvoi, koska yhä useampi ihminen on alkanut hakea töitä.

Vaikka työmarkkinoille virtaa nyt väkeä, palkat polkevat miltei paikoillaan. Viranomaisten tilaston mukaan keskipalkka oli kesäkuussa noin 23 euroa tunnissa, 0,2 prosenttia enemmän kuin toukokuussa.

Kanadan työmarkkinoilla kova kuhina

Kanadan työmarkkinat taas pitivät taloustietäjien ennusteita pilkkanaan kesäkuussa. Maassa syntyi kuukauden aikana 45 000 uutta työpaikkaa. Luvut perustuvat viranomaisten tietoihin. Valtaosa työpaikoista tosin oli osa-aikaisia. Ekonomistit olivat ennustaneet vain 12 000 uutta työpaikkaa.

Uutta työtä löysivät esimerkiksi tekniikan ja tieteen ammattilaiset. Maatalouteen puolestaan syntyi 12 000 uutta työpaikkaa.

Kanadan työllisyys on muutenkin vahvassa iskussa. Kuluvan vuoden toisella neljänneksellä työllisten määrä on kasvanut yli sadallatuhannella. Tahti on kovin sitten vuoden 2010.

Kovat kasvuluvut saattavat johtaa siihen, että Kanadan keskuspankki nostaa ohjauskorkoaan. Korotus olisi ensimmäinen liki seitsemään vuoteen.