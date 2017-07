Pekka Perä syyttää mediaa Talvivaaran ongelmien paisuttelusta

Talvivaaran toimitusjohtaja Pekka Perä syyttää tiedotusvälineitä yhtiönsä kohtuuttomasta käsittelystä kaivosyhtiön ajauduttua vaikeuksiin Sotkamossa.

Talvivaara sijoittui ykköspaikalle viestintätoimisto Tekirin teettämässä kyselytutkimuksessa, jossa selvitettiin suomalaisten eniten vihaamia yrityksiä. Talvivaara on ollut Tekirin asiakas vuodesta 2011. Sotkamolaisen Talvivaaran kaivoksen toimintaa jatkaa nykyisin Terrafame-yhtiö, ja Perän johtama yhtiö on suuntautunut muille aloille.

Perää eivät kyselyn tulokset yllättäneet.

– Tämä heijastaa suoraan sitä julkisuutta, mitä yrityksille tulee ja miten tietoa välitetään. Tämä on suoraan suhteessa siihen, miten asiat julkisuudessa esitetään, Perä sanoi Porin SuomiAreenan keskustelussa Suomen vihatuimmista yrityksistä.

Perän mukaan mittasuhteet katosivat Talvivaaraa koskevassa uutisoinnissa. Perän mielestä yhtiön ongelmia paisuteltiin, minkä seurauksena yleisölle syntyi väärä mielikuva.

– Media menee aina samaan suuntaan. Se on niin kuin lammaslauma. On hyvin vähän toimittajia, jotka ottavat selvää asioista, Perä sanoi.

– Media on suurelta osin kuin painokone. Kun yksi tekee jonkun uutisen, muut monistavat sen. Kellään ei ole enää aikaa lähteä katsomaan sitä toista puolta, että onko tämä edes totta.

Perän mukaan tiedotusvälineillä on Suomessa paljon vaikutusvaltaa.

– Media taluttaa aika pitkälti poliitikkoja ja poliitikot taluttavat virkamiehiä. Tästä syntyy kierre. Suomessa on lähtökohtaisesti erittäin hyvät ja rehelliset virkamiehet, mutta kun he yhtäkkiä joutuvat median ja poliitikkojen kautta fokukseen, siinä loppuu kaikki terve järjen käyttö.

"Olennaisinta paketin sisältö, ei kääre"

Tupakkayhtiö Philip Morris Finlandin viestintäjohtaja Päivi Mononen-Mikkilä korosti SuomiAreenan keskustelussa, että yritysten maineenhallinta ei ole rakettitiedettä.

Mononen-Mikkilällä on kokemusta maineenhallinnan haasteista, sillä ennen Philip Morrisia hän työskenteli pitkään viestintätehtävissä turkisyhtiö Saga Fursissa.

– Pitää olla mahdollisimman totuudenmukainen ja läpinäkyvä ja antaa tietoja itsestään. Se on loppupeleissä maailman yksinkertaisinta, Mononen-Mikkilä painotti.

Ympäristöjärjestö Greenpeacen Suomen maajohtajan Sini Harkin mukaan pelkkä viestintä ei riitä yritysten maineenhallinnan ongelmien ratkaisuksi.

– Viestintä on kääre, mutta oleellisinta on se, mitä siellä paketissa on. Yrityksen toiminnan pitää olla kunnossa. Ihmiset ovat nykyään erittäin hyviä näkemään valheellisen kuorrutteen lävitse, Harkki sanoi.

Myös Pekka Perä suhtautui epäillen pelkän tiedottamisen voimaan.

– Jos maine on mennyt, siihen ei tiedottaminen auta enää. Siinä ei auta vaikka kuinka laittaa tiedotteita, vaan maine pitää saada kohenemaan teoilla.