Naisten määrä pörssiyhtiöiden toimitusjohtajina kasvaa – osuus on silti vähäinen

Naisten osuus pörssiyhtiöiden toimitusjohtajina on edelleen vähäinen, mutta uusia nimityksiä on alkanut ilmaantua.

Tänä vuonna on tehty kaksi korkean profiilin nimitystä, kun Hille Korhonen nousi kesäkuussa Nokian Renkaiden toimitusjohtajaksi ja Jaana Tuominen nimitettiin viime viikolla Fiskarsin toimitusjohtajaksi.

Aiemmin ainoa suuryritysten naispuolinen toimitusjohtaja on ollut Sanoman toimitusjohtaja Susan Duinhoven, joka aloitti vajaat kaksi vuotta sitten.

– Kokonaismäärä on toki vähäinen mutta kertoo, että asennemuutos on tapahtumassa. Muutos on käynnissä, sanoo Keskuskauppakamarin varatoimitusjohtaja Leena Linnainmaa.

Useissa pienemmissä pörssiyhtiöissä on nykyisin naistoimitusjohtaja. Tämäkin on uutta, sillä Suominen Oyj:n Nina Kopola oli pitkään ainoa naisedustaja pörssiyhtiöiden toimitusjohtajakaartissa. Ennen hänen nimitystään vuonna 2011 pörssiyhtiöiden kärjessä ei ollut yhtään naista.

Naisasialiitto Unioni huomauttaa, että on vielä pitkä matka tavoitteeseen. Suunta on kuitenkin oikea.

– Kaikki sellainen kehitys, missä sukupuolten tasa-arvo edistyy, on myönteistä, sanoo Naisasialiitto Unionin pääsihteeri Milla Pyykkönen.

Toimitusjohtajiksi noustaan liiketoimintaryhmien johdosta. Naisia on runsaasti viestintä-, henkilöstö- ja lakiasiainjohtajina, mutta niiden kaltaisista tukitoiminnoista toimitusjohtajia ei yleensä rekrytoida.

– Viime vuosina yleisesti ottaen naisten osuus johtoryhmissä ja liiketoimintaryhmien johdossa on noussut, Linnainmaa kertoo.

Keskuskauppakamarin viime syksyn selvityksessä ilmeni kuitenkin, että nousu oli taittunut. Linnainmaan mukaan suunta on nyt kysymysmerkki. Nuoremmissa sukupolvissa myönteinen kehitys on kuitenkin jatkunut.