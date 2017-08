Arcusys yhteistyöhön Carsoftin kanssa Yhdysvaltain markkinoilla

Oppimisen digitalisaation ratkaisuja tuottava Arcusys Oy on aloittanut yhteistyön Carahsoft Technologyn, Yhdysvaltain julkisen sektorin IT-ratkaisujen luottotoimittajan kanssa. Kumppanuuden myötä Carahsoft ryhtyy myymään Valamis-oppimisympäristöä Yhdysvaltain markkinoilla.

- Yhdysvaltain markkinoilla on kova kilpailu, ja yhteistyö Carahsoftin kanssa on meille merkittävä askel niille pääsemiseksi. Se avaa uusia mahdollisuuksia molemmille yrityksille, sanoo Mika Kuikka, joka johtaa Arcusysin Yhdysvaltain toimintoja.

Arcusysin pääkonttori sijaitsee Joensuussa. Yhtiöllä on toimistoja Suomessa, Yhdysvalloissa, Englannissa, Saksassa ja Venäjällä.

Valamis on yksi markkinoiden edistyneimmistä oppimisympäristöistä, ja se on listattu Gartnerin vuoden 2016 Market Guide for CorporateLearningSuites -oppaaseen.