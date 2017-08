Nuorten työttömyys helpotti hieman heinäkuussa

Työttömyysaste väheni heinäkuussa vuoden takaisesta, selviää Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksesta. Työttömyysaste oli 7,5 prosenttia, kun se viime vuoden heinäkuussa oli 7,8.

Etenkin nuorten työttömyydessä oli nähtävillä merkkejä paremmasta. Nuorten 15–24-vuotiaiden työttömyysaste oli 11,7 prosenttia, mikä oli 2,6 prosenttiyksikköä pienempi kuin vuotta aiemmin.

Työttömiä oli kaikkiaan viime kuussa 207 000, mikä oli 6 000 vähemmän kuin vuosi sitten.

Myös työllisyysaste koheni. Kausi- ja satunnaisvaihtelusta tasoitettu työllisyysaste oli 69,3 prosenttia, kun se vuotta aiemmin oli 68,7 prosenttia. Tämä tarkoittaa noin 16 000 työllistä enemmän, Tilastokeskukselta kerrotaan.

Avoimia työpaikkoj

Työ- ja elinkeinotoimistoissa oli heinäkuun lopussa yhteensä 329 000 työtöntä työnhakijaa, kertoo puolestaan työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) Työllisyyskatsaus. Pudotusta vuodentakaiseen oli lähes 50 000 hakijaa.

Pitkäaikaistyöttömiä eli yhdenjaksoisesti vähintään vuoden työttömänä työnhakijana olleita oli noin 106 000, mikä on 21 000 vähemmän kuin vuotta aikaisemmin.

Uusia avoimia työpaikkoja ilmoitettiin TE-toimistoihin viime kuussa yli 3 000 enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Kaikkiaan TE-toimistoissa oli heinäkuussa avoinna 75 200 työpaikkaa, mikä on 7 500 enemmän kuin vuosi sitten.

Tilastokeskus ja työ- ja elinkeinoministeriö kertovat eri lukuja työttömyydestä, koska tilastointi on erilaista. TEMin työnvälitystilaston lähteenä on TE-toimistojen asiakasrekisteri, Tilastokeskuksen työvoimatutkimus on otostutkimus. Tilastokeskuksen tutkimuksessa työttömyyden määritelmä on tiukempi kuin TEMin tilastossa.