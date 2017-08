Pohjois-Karjalan osuuskaupan omistajamäärä ylitti toukokuussa 80 000 omistajan rajan. PKO:n jäsen numero 80 000 oli Lieksan S-marketissa omistajaksi liittynyt Roope Rask. Muistamisesta yllättynyt Rask palkittiin tämän viikon keskiviikkona Lieksassa PKO:n omistajaillan yhteydessä kukilla ja 800 euron lahjakortilla.

PKO on kuluttajaosuuskunta, jonka omistavat tasavertaisesti yli 80 000 pohjoiskarjalaista kotitaloutta. Tuolla omistajamäärällä PKO on maakunnan laajimmin omistettu yritys. 83,1 prosenttia PKO:n toimialueen kotitalouksista on osuuskunnan omistajia.

PKO:n omistajamäärä on kasvanut tasaisesti viime vuosina. Viimeisen kolmen vuoden aikana jäsenten nettolisäys on ollut lähes 4 000 uutta omistajaa vuotta kohden.