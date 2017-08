Bomban uusittu kylpylähotelli avataan keskiviikkona - katso videot kylpylän sisältä

Kylpylään, kylpylän ravintolaan, hotellin vastaanottotiloihin, hotellin julkisivuun sekä Bomban karjalaiskylään on tehty parannustöitä yhteensä noin kuudella miljoonalla eurolla.

Bomban uudessa saunamaailmassa on kolme erilaista saunaa: karjalainen sauna, Sampo-sauna ja höyrysauna.



Bomban allasosastolla aikuisten ja lasten altaat ovat aivan vierekkäin. Kylpylässä on sisällä viisi allasta sekä ulkona kaksi ulkoilma-allasta, jotka ovat käytössä myös talvella. Pääallas on 25 metriä pitkä.

Allasosastolta löytyy myös kuuma- ja kylmävesiallas.



Saunaosastolla on useita elämyssuihkuja. Saunamaailmassa miehet ja naiset kylpevät yhdessä uimapuvut päällä.



Jo maaliskuussa Bomballa avattiin italialaishenkinen ravintola Trattoria Pielinen.

– Tulemme palkkaamaan syksyn aikana Bomballe viisi uutta vakituista työntekijää, PKO:n toimitusjohtaja Juha Kivelä toteaa tiedotteessa.