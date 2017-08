Eräpäivä lähestyy – oletko muistanut maksaa kiinteistöveron?

Kiinteistöveron on velvoitettu maksamaan henkilö, joka omistaa kiinteistön meneillään olevan vuoden ensimmäisenä päivänä. Kiinteistöverokirjeet postitetaan aina keväällä, mutta maksun eräpäivä on syksyllä. Tästä syystä moni suomalainen unohtaa maksaa kiinteistöveron ajoissa.



Kiinteistövero maksetaan joko yhdessä tai kahdessa erässä. Jos vero on pienempi kuin 170 euroa, se maksetaan yhdessä erässä viimeistään kiinteistöveron ensimmäisenä eräpäivänä.



Tänä vuonna kiinteistöveron ensimmäisen erän eräpäivä on 4.9. eli ensi viikon maanantaina. Toisen erän eräpäivä on 16. lokakuuta.