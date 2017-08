Bomban kylpylä rakentuu Kolin kokemusten päälle

- Uskotaan, että luontomatkailu tulee lisääntymään, toimitusjohtaja Juha Kivelä vakuuttaa.

Kolilla kesän matkailusesonki on mennyt hänen mukaansa loistavasti: kasvuluvut hipovat 20 prosenttia.

- Ongelmana siellä on kapasiteetin riittävyys. Heinäkuussa hotellin täyttöaste oli Suomen ennätysluokkaa, lähes sata prosenttia, Kivelä kertoo.

Siinä, missä Koli ei voi koskaan olla massojen matkailukohde jo pelkästään kansallispuiston asettamien käyttörajoitusten takia, Pielisen erämaarannan tuntumassa Nurmeksessa sijaitseva Bomba tarjoaa täysin erilaiset mahdollisuudet.

- Tämä on äärimmäisen hieno kohde, joka täydentää matkailuliiketoimintojamme. Bomballa lapsiperheille on Kolia enemmän toimintamahdollisuuksia, Kivelä ylistää ja muistuttaa, että täysin uusitun kylpylän allaspituus on 25 metriä.

Tarjolla on aamu-uintia ja eläkeläislippuja.

- Jäsenistöä olemme alkaneet kuunnella entistä herkemmällä korvalla, Kivelä viittaa nurmeslaisten toiveeseen saada kunnon uintimahdollisuus kaupunkiinsa.

Kaikin puolin Bomban kehittämisessä on Kivelän mukaan kyse paitsi matkailubisneksestä myös Ylä-Karjalan elinvoimaisuudesta huolehtimisesta.

- Se on meidän missiomme.

