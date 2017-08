Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi arvioi, että autojen takaisinkutsut korjauksiin ovat olleet hieman lisääntymään päin, mutta eivät mitenkään voimakkaasti. Sen sijaan Autotuojat ja -teollisuus ry ei usko, että takaisinkutsuja tehtäisiin aiempaa enemmän.

– Ne ovat olleet pikkuisen lisääntymään päin esimerkiksi verrattuna viime vuoteen, sanoo tarkastaja Esa Stenberg Trafista.

Hänen mukaansa kyse on kuitenkin mutu-tuntumasta. Myös Autotuojien toimitusjohtaja Tero Kallio kertoo, ettei hänellä ole tilastoja, ovatko takaisinkutsut lisääntyneet vai eivät.

Kallio viittaa muutamiin suurta huomiota herättäneisiin takaisinkutsukampanjoihin. Niitä on järjestetty Volkswagenin päästöhuijauksen ja japanilaisen Takatan turvatyynyjen vuoksi. Takavuosina myös Toyotan takaisinkutsut uutisoitiin näyttävästi.

– Ei niistä voi päätellä, että takaisinkutsut olisivat lisääntymässä, Kallio huomauttaa.

Tietotekniikka on lisääntynyt vauhdilla autoissa. Stenbergin mukaan on toki niin, että uuden tekniikan yleistymisen myötä niihin liittyviä takaisinkutsujakin on enemmän.

Viranomaisten määräämien takaisinkutsujen ohella valmistajat itse kutsuvat autoja korjauksiin.

– Aina ne eivät välttämättä ole edes vikoja. Parannetaan vain autojen ominaisuuksia, kun tuotekehitys on mennyt eteenpäin, Kallio kertoo.

Hänen mukaansa kyse on huoltokampanjoista, joissa autoja päivitetään normaalien huoltojen yhteydessä.