Henkilöautojen ensirekisteröinneissä taas kasvua – pohjoiskarjalaiset ostivat pakettiautoja

Elokuussa ensirekisteröitiin 9 669 uutta henkilöautoa, joka on 5,1 prosenttia viime elokuuta enemmän, selviää Autoalan tiedotuskeskuksen perjantaina julkaisemista luvuista. Elokuun loppuun mennessä uusia henkilöautoja on rekisteröity kaikkiaan 82 972, mikä on lähes sama määrä kuin viime vuonna. Määrän on loppuvuonna ennakoitu hieman kasvavan viime vuoteen nähden.

Henkilöautokaupan ylivoimaisesti suosituin malli on edelleen Skoda Octavia, jota rekisteröitiin elokuun loppuun mennessä jo liki 4000 autoa. Seuraavaksi eniten rekisteröitiin Nissan Qashqaita, Toyota Aurista, Volkswagen Golfia ja Toyota Yarista.

Pohjois-Karjalassa rekisteröitiin elokuun loppuun mennessä kaikkiaan 1 635 henkilöautoa, noin 30 autoa enemmän kuin viime vuoden vastaavana aikana. Kasvua edellisvuoteen kertyi kaksi prosenttia.

Pakettiautoja on Pohjois-Karjalassa myyty tänä vuonna selvästi viime vuoden vastaavaa aikaa enemmän. Elokuun loppuun mennessä maakunnassa rekisteröitiin 211 uutta pakettiautoa, kun viime vuonna vastaava luku oli 173. Rekisteröinnit lisääntyivät yli viidenneksellä. Uusia pakettiautoja on alkuvuonna rekisteröity koko maassakin 19,8 prosenttia viime vuotta enemmän.

Kun mukaan lasketaan kaikki autotyypit, ensirekisteröinnit kasvoivat tammi-elokuussa Pohjois-Karjalassa neljällä prosentilla.