Lieksan Kevätniemen alueen rakentamista kilpailutetaan parhaillaan

Lieksan Kevätniemen alueen kehittäminen etenee, Lieksan kaupunki tiedottaa.

Kaupunki kilpailuttaa parhaillaan Kevätniemen bioterminaalialueen rakentamistöitä. Kevätniemen alue on 8,2 hehtaarin kokoinen noin kolmen kilometrin päässä Lieksan keskustasta. Alueella on kolme eri tonttia, joilla on eri käyttötarkoitukset.

- Tontti 1 käsittää bioterminaalialueen, joka rakennetaan tässä kohtaa valmiiksi asfaltointeineen ja valaistuksineen. Tontti 2 on kohdennettu bioöljyjalostamolle ja tontti 3 mahdollisille muille bioteollisuusyrityksille, Lieksan kadunrakennuspäällikkö Ilkka Puumalainen kertoo.

Alueelle rakennetaan myös meluvalli.

Töiden on tarkoitus alkaa lokakuun lopussa kilpailutuksen jälkeen. Puumalainen linjaa urakan valmistumisajankohdaksi kesäkuun 2018.

Kilpailutuksen tekee Pohjois-Karjalan hankintatoimi.