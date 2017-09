Verohallinto kiistää Suomen Kuvalehden tiedot rahalahjaohjeesta– muttei kommentoi tarkemmin

Verohallinnon mukaan julkisuudessa olleet tiedot perintö- ja lahjaverotuksen työmenettelyohjeesta ovat virheellisiä.

Suomen Kuvalehti on kertonut, että Verohallinto kehottaa salaisessa ohjeistuksessaan työntekijöitään jättämään huomiotta alle 30 000 euron pimeät rahalahjat tai perinnöt, vaikka verottaja saisi niistä ilmiannon. Lehti on saanut käsiinsä Verohallinnon marraskuussa 2013 antaman työmenettelyohjeen, jossa Verohallinto on nostanut perintö- ja lahjaverotuksen puuttumiskynnykset laissa säädettyä korkeammalle. Lain mukaan verottomana lahjana saa antaa korkeintaan 5 000 euroa kolmessa vuodessa.

Viestintäpäällikkö Pirjo Korvola sanoo STT:lle, että ohje on ymmärretty mediassa väärin, eikä Verohallinto kommentoi asiaa enempää. Korvolan mukaan kyseinen ohje ei ole enää voimassa.

– Toteamme vain, että tämä on käsitetty väärin, ja lahjat sekä perinnöt verotetaan sen mukaan kuin pitääkin, Korvola kertoo.

Suomen Kuvalehden toimituspäällikkö Jussi Eronen kirjoittaa Twitterissä, että lehti on käynyt verottajan ohjeen läpi useiden asiantuntijoiden kanssa.

Artikkelissa asiaa kommentoinut rikosoikeuden professori Matti Tolvanen toteaa verottajan ohjeen saattavan loukata perustuslain takaamaa yhdenvertaisuutta.

– Jos vain niitä verotetaan, jotka ilmoittavat lahjansa rehellisesti, niin eihän se silloin ole yhdenvertaista, sanoo Tolvanen Suomen Kuvalehdelle.