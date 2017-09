Joensuulainen Poimukate osti merkittävän kattoalan toimijan

Lahtelaisen Eliittikatot Oy:n liikevaihto oli päättyneellä tilikaudella 11 miljoonaa euroa ja se työllistää alihankkijat mukaan lukien noin 100 henkilöä. Poimukate työllistää 30 henkilöä, ja sen liikevaihto oli 6,5 miljoonaa euroa.

- Haluamme jatkossa olla merkittävä toimija sekä kattoasennuksissa että valmistajana, siitähän tässä lähtökohtaisesti on kysymys, toteaa Poimukate Oy:n toimitusjohtaja Juha Sivonen tiedotteessa.

Eliittikatot on ollut Poimukatteen pitkäaikainen asiakas. Eliittikatot on toiminut koko maassa, kun Poimukatteen toimialueena on ollut Itä-Suomi.

- Meillä on nyt kasassa erittäin kilpailukykyinen kokonaisuus, Juha Sivonen iloitsee.

Eliittikatot Oy:n toimitusjohtaja Markku Kamula luottaa siihen, että yritys on hyvissä käsissä.

- Poimukate on pitkäikäinen ja hyvin johdettu firma, ja heillä on näkemystä myös asennuspuolesta, Kamula toteaa.