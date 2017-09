Suomen Pankin Liikanen Nordeasta: Vaikutukset rahoitusjärjestelmän vakaudelle vähäisiä

Suomen Pankin pääjohtajan Erkki Liikasen mukaan Nordean pääkonttoripäätöksen vaikutukset Suomen rahoitusjärjestelmän vakaudelle ovat vähäisiä. Hänen mukaansa oli erittäin tärkeää, että Nordea tuli pankkiunionin piiriin.

– Tuli myöskin Suomeen, se on tietysti positiivinen asia. Se, että on pankkiunionin piirissä, on meidän rahoitusjärjestelmän merkittävä vakaustekijä, Liikanen sanoi eduskunnan talousvaliokunnan julkisen kuulemisen jälkeen.

Liikasen mukaan Nordean pääkonttoriratkaisuun ei liittynyt mitään kaupankäyntiä.

– Eikä myöskään Nordea ole mitään sellaista esittänyt, Liikanen sanoi kuulemisessa.

Hänen mukaansa Nordean kommentit ovat olleet linjassa käydyistä keskusteluista.

Nordea kertoi keskiviikkona siirtävänsä kotipaikkansa Ruotsista Suomeen, ja päätös perustui arvioon siitä, missä yhtiöllä on parhaat edellytykset kasvaa. Konsernijohtaja Casper von Koskull totesi, että Suomen jäsenyys EU:n pankkiunionissa oli yksi tekijä arviossa.

Liikasen mukaan Nordean pääkonttorin siirtyminen Suomeen kasvattaa Suomen pankkisektorin koon 400 prosenttiin suhteessa bruttokansantuotteeseen.

Liikanen nosti esille merkittäville pankeille asetettavat lisäpääomavaatimukset. Asiaan liittyvä lainsäädäntö on Suomessa vireillä.

– Kaikissa maissa se kuuluu välineisiin, ja meidän pitäisi tehdä se myös täällä, Liikanen sanoi.

Kyseessä on työkalu, jota Finanssivalvonta voi tarvittaessa käyttää.