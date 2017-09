S-ryhmä aloittaa myymälöissä ruoan ilta-alen

Maanantaista alkaen noin 900 S-ruokakaupasta saa joistakin elintarvikkeista viimeisinä aukiolotunteina -60 prosenttia alennusta.

Tuotteet on merkitty punaisilla alennustarroilla. Yleensä tarra on merkinnyt -30 prosentin alennusta, mutta jatkossa ilta-alen aikaan alennus on 60 prosenttia.

– Iltaa kohti kiihtyvällä alennuksella haluamme kannustaa asiakkaitamme ostamaan punalaputettuja tuotteita. Alennukset ovat edullinen ja pidetty ostosmahdollisuus asiakkaille, suunnittelujohtaja Mika Lyytikäinen S-ryhmän vähittäiskaupasta kertoo.

Alennukset alkavat osassa myymälöissä kello 20 ja osassa kello 21.

Myymälöissä tiedotetaan ilta-alesta esimerkiksi kuulutuksilla ja julisteilla. Alennuksen saa kassalla.

Vanhenemassa olevien tuotteiden alennuksella myymisellä halutaan vähentää hävikkiä.