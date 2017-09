Maidontuotannon kriisituen maksaminen alkaa huomenna

Maitotiloille suunnatun poikkeuksellisen mukautustuen maksaminen alkaa torstaina 14.9. Tukea maksetaan tammi-toukokuussa 2017 tehdystä maidontuotannon vähennyksestä yhteensä 1 129 maidontuottajalle. Tuen määrä on 30 senttiä tuottamatta jääneeltä maitolitralta. Yhteensä tukea maksetaan noin 6,1 miljoonaa euroa.

Maidontuotannon mukautustuki on osa EU:n kotieläintaloudelle suunnattua kriisipakettia. Maatalouden kannattavuuskriisiin kohdennettuna toimenpiteenä myös maidontuotannon pohjoista tukea korotetaan loppuvuodeksi.

Korotus syys-joulukuun 2017 tukeen on 1,2 senttiä litralta. Tukea maksetaan vuonna 2017 yhteensä noin 165 miljoonaa euroa, josta korotuksen osuus on noin 4 miljoonaa euroa. Tuki maksetaan maitotiloille kuukausittain.

Vuoden 2017 viljelijätukia on tavoitteena saada hakuvuoden aikana maksuun yhteensä noin 1,4 miljardia euroa, joka on yli 80 % tukien kokonaismäärästä. Maaseutuvirasto voi maksaa tuet sen jälkeen, kun säädösten mukaiset valvonnat on suoritettu.

Sokerijuurikkaan kuljetustuen maksaminen alkaa myös 14.9. Tuki maksetaan keväällä vahvistettujen alkuperäisten tukitasojen mukaan. Tukea maksetaan yhteensä noin 800 000 euroa.

Lokakuussa maksuvuorossa ovat luonnonhaittakorvauksen ja luomukorvauksen ennakkomaksut, kasvihuonetuen loppumaksu sekä porotalouden ja mehiläistalouden tuet. Maaseutuvirasto tiedottaa maksujen alkamisesta maksupäivien vahvistuttua.