S-Pankki liittyi Finanssialan jäseneksi – "Suomalaisilla finanssitoimijoilla on hyvä olla yhteistä edunvalvontaa EU-tasolla"

S-Pankki on liittynyt pankki- ja vakuutusalan etujärjestö Finanssialan jäseneksi. S-Pankin varainhoitotoiminnasta vastaava FIM on ollut jäsen jo aiemmin. Toimitusjohtaja Pekka Ylihurulan mukaan keskeinen syy S-Pankin täysjäsenyyteen on EU:sta tulevan sääntelyn lisääntyminen. S-Pankki on osallistunut FA:n maksuliikealueen yhteistyöhön.

S-Pankki ei olisi voinut enää jatkaa osajäsenenä, joten sen oli joko liityttävä täysjäseneksi tai jäätävä kokonaan ulos. Ylihurulan mukaan suomalaisilla finanssitoimijoilla on hyvä olla yhteistä edunvalvontaa EU-tasolla. – Me haluamme olla tuomassa erilaisia, reiluja ja ymmärrettäviä säästämisen ja sijoittamisen ratkaisuja ihan koko kansan ulottuville. Tässä tulevan sääntelyn ennakoiminen ja hyödyntäminen nousee keskeiseen asemaan, Ylihurula sanoi. Finanssialan hallitus hyväksyi S-Pankin jäseneksi tänään. Jäsenyys astuu voimaan heti. – S-Pankki vahvistaa FA:n roolia koko finanssialan yhteisen äänen esiintuonnissa, totesi Finanssialan vt. toimitusjohtaja Esko Kivisaari. Finanssialassa on mukana suurin osa Suomen alan toimijoista. Poikkeuksen muodostaa OP Ryhmä, joka jätti Finanssialan vuodenvaihteessa.