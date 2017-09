Ritakallio siirtyy OP:n kippariksi keskellä finanssialan murrosta: "Oli helppo vastata olevansa kiinnostunut"

OP:n seuraavaksi pääjohtajaksi valitun Timo Ritakallion mukaan on hieno lähteä vetämään finanssiryhmää, joka on hyvässä kunnossa. Hänen mukaansa Reijo Karhinen on vetänyt OP:ta hyvin.

– Finanssialalla on iso murros käynnissä ja toisaalta finanssiryhmä on juuri linjannut tulevaa strategiaansa. Siellä riittää paljon töitä seuraavallekin, Ritakallio sanoi torstaina Elinkeinoelämän keskusliiton seminaarin jälkeen. OP kertoi keskiviikkona hallintoneuvoston nimittäneen Karhisen seuraajaksi Ilmarisen toimitusjohtaja Ritakallion. Karhinen jää eläkkeelle tammikuussa täyttäessään 63 vuotta. Vahvana nimenä Karhisen seuraajaspekulaatioissa pidetty Ritakallio aloittaa tehtävässään maaliskuussa. Karhinen on ollut poikkeuksellisen näkyvä johtaja Twitterissä. – Jokainen johtaa omalla tyylillään. Reijo johtaa Reijon tyylillä ja minä omalla tyylilläni, Ritakallio sanoi. "Ainutkertainen tilanne" Ritakallion mukaan oli helppo vastata myöntävästi, kun häneltä tiedusteltiin kiinnostusta tehtävään. – Tämä on Suomessa kuitenkin niin ainutkertainen tilanne, ja on kysymys yrityksestä, jonka tunnen, Ritakallio sanoi. Ritakallion mukaan headhunter lähestyi huhtikuussa ensimmäistä kertaa ja kysyi, onko hän käytettävissä. – Olen todennut, että minulla on hyvä ja mielenkiintoinen tehtävä. Ritakalliolla on ollut kiintoisat ajat Ilmarisessa, sillä Ilmarinen ja Etera ovat yhdistymässä. Ritakallio on tehnyt vankan nousujohteisen uran. Nykyinen työpaikka Ilmarinen kuuluu Suomen suurimpiin sijoittajiin. Ennen Ilmarista Ritakallio työskenteli pitkään OP:ssa finanssiryhmän eri johtotehtävissä. Hallintoneuvoston puheenjohtajan Jaakko Pehkosen mukaan pääjohtajan valinnassa korostuivat Ritakallion strateginen ajattelu, johtamisominaisuudet ja laajat verkostot sekä hänen mittava kokemuksensa OP:sta. Pehkonen sanoi keskiviikkona STT:lle, että pääjohtajan tehtävään oli useita hyviä ehdokkaita. – Kaikki kivet ja kannot käännettiin. Tämä rekrytointiprosessi tehtiin pieteetillä, Pehkonen vakuutti.