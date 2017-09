Broman Groupin logistiikkakeskus laajenee Hyvinkäällä

Broman Groupin logistiikkakeskusta laajennetaan jälleen Hyvinkäällä. Nykyisen laajennuksen suuruus on 10 300 neliötä, ja kokonaisneliömääräksi valmistuu 43 100 joulukuussa 2017.

Keskus palvelee Motonetin ja AD VaraosaMaailman sekä muiden AD-ketjun osakkaiden myymälöitä eri puolella Suomea.

- Broman Groupin liiketoiminta on kasvanut edelleen. Tämä on luonnollisesti tuonut lisävolyymeja logistiikalle. Logistiikkakeskuksen laajennuksen myötä omaa tuontiamme on mahdollisuus lisätä, Broman Logistics Oy:n toimitusjohtaja Antti Tiitola kertoo tiedotteessa.

Logistiikkakeskus työllistää tällä hetkellä 90 henkilöä. Kevään sesongin aikana työntekijämäärä ylitti ensimmäistä kertaa sata henkilöä, konserni tiedottaa.

− Laajennuksen myötä meille tulee tarvetta tehdä rekrytointeja. Tämä ajoittuu vuodenvaihteen jälkeiseen aikaan. Logistiikkakeskus tarvitsee jatkossa parisenkymmentä uutta työntekijää. Logistiikkakeskuksen uusin laajennus riittää ainakin muutamaksi vuodeksi eteenpäin. Seuraavaa laajennusta ollaan kuitenkin jo suunnittelemassa, Broman Group Oy:n logistiikkajohtaja Petri Nietula sanoo.