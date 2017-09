Saksan pitkäaikainen valtiovarainministeri Wolfgang Schäuble siirtyy liittopäivien puhemieheksi

Saksan pitkäaikainen valtiovarainministerisiirtyy lokakuussa liittopäivien puhemieheksi, kertovat saksalaismediat. Schäublen ehdokkuudesta on sovittu CDU- ja CSU-puolueiden ryhmänjohtajien kesken, kertoo muun muassa Die Welt

Schäuble, 75, on toiminut valtiovarainministerinä liittokansleri Angela Merkelin hallituksissa vuodesta 2009. Hänellä on ollut keskeinen rooli saksalaisessa politiikassa ja euroalueen velkakriisin selvittelyssä, jonka aikana hän on ajanut tiukkaa linjaa velkamaiden kohtelussa.

Schäuble vammautui vuonna 1990 tapahtuneessa murhayrityksessä ja on siitä lähtien käyttänyt pyörätuolia.

Sunnuntain vaaleissa liittopäiville palannut liberaalipuolue FDP on ilmaissut olevansa kiinnostunut valtiovarainministerin salkusta. Merkelin odotetaan aluksi neuvottelevan hallituksen muodostamisesta FDP:n ja vihreiden kanssa.