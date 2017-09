Lieksassa ja Nurmeksessa sahat omistava Binderholz-konserni teki isot yrityskaupat

Itävaltalainen Fügenissä sijaitseva binderholz-konserni on sopinut sitovasti The Carlyle Groupin kanssa, että se ostaa saksalaisen saha- ja puunkäsittely-yrityksen Klenk Holz AG:n.

Kauppasopimus on allekirjoitettu, mutta kauppa vaatii vielä kilpailuviranomaisen hyväksynnän.

Binderholz-konserni siirtyy yrityskaupan myötä Euroopan suurimpiin sahatavaran tuottajien joukkoon.

Yritys työstää vuonna 2017 yli viisi miljoonaa kiintokuutiometriä pyöreää puutavaraa seitsemässä sahalaitoksessa. Kolmesta miljoonasta kuutiometristä sahatavaraa valmistetaan yli kaksi miljoonaa kuutiometriä massiivipuutuotteita.

Yhtiön tehtaat toimivat Itävallassa, Saksassa ja Suomessa. Binderholz-konserni osti Vapo Timber Oy:n Lieksan ja Nurmeksen sahat 2016 helmikuussa. Vuosi sitten itävaltalaisyhtiö osti Anaikalta Wood Group Ltd:ltä Kevätniemen jatkojalostuslaitoksen.

Klenk Holzin päätoimipaikka on Oberrotissa, Saksassa, ja yrityksessä on noin tuhat työntekijää. Vuosittainen liikevaihto on noin 400 miljoonaa euroa.

Tuotteisiin kuuluvat sahatavara, massiivipuulevyt, höylätty puutavara, monikäyttölevyt, pihatuotteet, rakennuspuutavara, lastulevypalikat, lastulevylavat ja jätepuu. Näitä tuotteita myydään muun muassa rautakauppoihin, kaupankäyntialalle sekä pakkausteollisuudelle. Klenk Holzin tuotteista menee noin kolmasosa vientiin, ja sen sahausmäärä on vuosittain noin kaksi miljoonaa kiintokuutiometriä.