Puuston määrä paisuu vuosi vuodelta

Valtakunnan metsien inventointien (VMI) tulokset tukevat tavoitteita puun käytön lisäämiseksi. VMI11:n mukaan puuston kasvu oli noussut 105,5 miljoonaan kuutiometriin vuodessa, ja VMI12:sta saatujen alustavien tulosten mukaan vuotuinen kasvu on noussut jo lähes 110 miljoonaan kuutiometriin.

VMI11:n maastotiedot kerättiin vuosina 2009-2013. Luonnonvarakeskuksen julkaisemassa tuoreessa raportissa esitetään kattavien tulosten lisäksi myös inventoinnin menetelmät ja tutkijoiden tulkinnat metsien tilasta ja kehityksestä.

Puuston määrä on noussut VMI11:n mukaan 2,4 miljardiin kuutioon, joka on 150 miljoonaa kuutiota edellistä inventointia ja peräti noin miljardi kuutiometriä enemmän kuin 1920-luvulla. Vuosina 2014-2016 mitatun VMI12-inventoinnin mukaan puumäärä on jatkanut kasvuaan jo 2,5 miljardiin kuutioon.

Kun otetaan huomioon puun käyttö ja luonnonpoistuma, niin metsien puuvaranto kasvaa vuodessa noin 20 miljoonalla kuutiolla. Kansallinen metsästrategia 2025:n yhtenä tavoitteena on nostaa runkopuun vuosittaisia hakkuita 15 miljoonalla kuutiolla vuoteen 2025 mennessä.