Sopimus Tampereen monitoimiareenasta allekirjoitettiin, rakentamisen valmistelutyöt alkavat

Tampereen rautatieaseman ratapihan päälle suunnitellun monitoimiareenan osapuolet allekirjoittivat tiistaina hankkeen osakassopimuksen. Rakentamisen valmistelutyöt käynnistyvät heti.

Osakassopimus on ehdollinen valtiontuen varmistumiselle. Talouspoliittinen ministeriövaliokunta on puoltanut 18 miljoonan euron valtiontuen myöntämistä areenalle. Eduskunnan on määrä käsitellä avustusta loka-marraskuussa. EU-komissio hyväksyi elokuussa areenalle myönnettävän valtiontuen.

Monitoimiareenan on määrä valmistua vuonna 2021.

Areenan valmistuttua Tampereen jääkiekkojoukkueet Tappara ja Ilves pelaavat siellä kotiottelunsa. Noin 13 000 katsojapaikan areenassa on määrä pelata myös MM-jääkiekkoa vuonna 2022.

Noin tuhat uutta asuntoa

Rakennusyhtiö SRV:n kehittämän hankkeen ensimmäisessä vaiheessa rautatieaseman eteläiselle ratapihalle rakennetaan kansi ja sen päälle areena, noin 300 huoneen hotelli ja kaksi tornitaloa. Areenan yhteyteen rakennetaan myös kasino.

Hankkeen toinen vaihe pitää sisällään pohjoisen ratapihan kattavan kannen sekä kolme tornitaloa. Koko hankkeen arvioidaan valmistuvan vuoteen 2023 mennessä.

Kokonaisuudessaan kohteeseen tulee noin tuhat asuntoa. Hankkeen kokonaisarvo on yli 500 miljoonaa euroa.

– Tampereen kasvu on maamme toiseksi nopeinta. Kaupungin on kehityttävä ja kyettävä tarjoamaan puitteita yrityksille ja koteja asukkaille. Kansi ja Areena -hankkeessa kumpikin tavoite toteutuu, pormestari Lauri Lyly sanoo Tampereen kaupungin tiedotteessa.

Tampereen kaupunki on monitoimiareenassa vähemmistöosakkaana 40 prosentin osuudella.

"Rautatieliikenne ei kärsi"

Ratapihan eteläisen kannen ja areenan rakennustyöt on tarkoitus aloittaa vielä tämän vuoden aikana. Ratapihalla tehdään jo nyt valmistelevia töitä, kuten esimerkiksi ratasähköjen muutostöitä. Tarkoituksena on myös aloittaa koepaalutukset lokakuun aikana.

Tampereen kaupungin mukaan rakennushankkeessa tehdään yhteistyötä Liikenneviraston kanssa ja rautatieliikenteen toimivuus kannen ja monitoimiareenan rakentamisen aikana varmistetaan.