VR Group aloittaa yhteistoimintaneuvottelut, jotka koskevat 130:tä työntekijää, yhtiö kertoo. Lokakuun aikana alkavien neuvotteluiden tuloksena noin 30 ihmisen työsuhde voi päättyä tai muuttua.

Neuvotteluiden taustalla on suunnitelma Helsingin pääkonttorin HR-, IT-, talous- sekä ympäristöyksikön mahdollisesta uudelleenorganisoinnista, jonka tavoitteena on parantaa VR:n kilpailukykyä kiristyvässä kilpailutilanteessa.

Neuvottelujen piirissä ei ole suoraan VR:n junaliikenteeseen tai palveluihin liittyvää henkilöstöä.

VR Groupilla on yhteensä 7 500 työntekijää.