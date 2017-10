Googlen kuulokkeet eivät korvaa tulkkeja vielä vuosikymmeniin

Itä-Suomen yliopiston käännöstieteen professori Jukka Mäkisalo odottaa mielenkiinnolla tilaisuutta päästä kokeilemaan uutuutta, mutta arvioi, että Googlen ja muiden palvelut eivät vielä vuosikymmeniin korvaa ihmisen kielitaitoa. Nykyisellään konekääntäminen toimii rajatuissa ja yksinkertaisissa yhteyksissä.

– Googlen käännöspalvelu eli Google Translate perustuu tilastolliseen konekääntämiseen, johon on yhdistetty kieliopillista analyysiä. Se tarkoittaa, että valtavasta tekstimassasta haetaan käännösvastinetta, Mäkisalo kertoo.

Kun käännöstä hakee kone, jolla ei ole ihmisen kykyä arvioida, mistä tekstissä tai puheessa on kyse, tulee virheitä väistämättä paljon. Suomen kielen "kuusi palaa" on vain yksi esimerkki siitä, millaisia sudenkuoppia käännöksissä on, jos asiayhteys ei ole selvillä.

– Kääntäminen on hyvin riippuvaista tietomäärästä. Maailmasta pitää tietää paljon, eri kulttuureissa on eri käsitteitä, jotka eivät käänny ihan yksi yhteen.

Googlen kuulokkeissa yhdistyvät puheentunnistus ja puheentuottamisohjelmat, jollaisia on ollut tarjolla erillisinä komponentteina jo kauan. Esimerkiksi EU:lla on konekäännösjärjestelmä, joka on ollut käytössä jo vuodesta 2012. Siinä on käynyt ilmi, miten eri kieliparien kääntämisen vaikeusaste vaihtelee.

– Kielisukulaisuus vaikuttaa. Suomi, viro ja unkari tuottavat erityisongelmia, kun niitä käännetään germaanisiin tai romaanisiin kieliin.