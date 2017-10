Nanocompilta odotettu jalkautuminen Kiinaan - "Aasialla on tärkeä rooli"

Joensuulainen teknologiayritys Nanocomp Oy on avannut tytäryhtiön Kiinaan Dongguanin kaupunkiin, joka sijaitsee Guangdongin osavaltiossa Etelä-Kiinassa. Yhtiö jatkaa strategiaansa laajentaa liiketoimintaa kansainvälisillä markkinoilla.

Nanocomp on vahvasti vientiyhtiö, sillä noin 95 prosenttia sen Kontiolahden Lehmossa valmistetuista tuotteista menee vientiin.

- Aasialla on meille tärkeä rooli. Yli 90 prosenttia nykyisestä liikevaihdostamme tulee Aasiasta - lähinnä Kiinasta. On luonnollista, että työskentelemme lähellä asiakkaamme. Paikallinen yhtiö luo uskoa, toteaa Nanocomp Oy:n toimitusjohtaja Veli-Pekka Leppänen.

Nanocompin asiakkaat ovat jo pitkään houkutelleet Nanocompia siirtämään tuotantoaan Aasiaan, lähemmäs asiakkaita ja lopputuotetta. Kiinaan perustettu yhtiö ei ole tuotantoyhtiö vaan trading-yhtiö, joka helpottaa kaupankäyntiä ja rahan liikkumista.

- Nykyinen tuotanto pysyy Suomessa. Emme siirrä tuotantoamme Kiinaan. Toiminnot, jotka liittyvät esimerkiksi jälkikäsittelyyn tai vaativat manuaalista kokoamista, voivat sijaita Kiinassa tulevaisuudessa , vahvistaa Leppänen (kuvassa).

Nanocompilla on ennestään tytäryhtiöt Kaliforniassa ja Hongkongissa sekä lisäksi kaksi myyntitoimistoa Japanissa ja Israelissa.

- Uskomme, että tulevaisuuden kasvu tulee erityisesti Kiinasta ja sen lähellä olevista alueista, kuten Taiwanista. Yrityksemme keskittyy näytöille erittäin ohuisiin valaistusratkaisuihin ja tärkeimpiin asiakkaisiin ja toimitusketjuihin löytyy Aasiasta , jatkaa varatoimitusjohtaja Matti Eronen, joka vastaa yhtiön myynnistä ja markkinoinnista.

Toimitusjohtaja Leppäsen mukaan Nanocompin vuosi on sujunut hyvin, ja maaliskuussa päättyvällä tilikaudelta on odotettavissa positiivisia lukuja. Leppänen kertoi vuosi sitten Karjalaiselle, että yhtiön tavoite on tuplata silloinen seitsemän miljoonan euron vuotuinen liikevaihto kolmessa vuodessa.

Nanocomp on mikro- ja nano-optisia komponentteja valmistava fotoniikkayritys, jonka tuotteet ohjaavat ja voivat hallita valon kulkua. Tuotteita käytetään esimerkiksi mobiililaitteiden näytössä.