Nousukausi tuo nuoria ja asunnonvaihtajia kiinteistösijoittajiksi

Kiinteistönvälittäjien mukaan nousukausi on tuonut asuntosijoittajiksi pariskuntia ja alle 30-vuotiaita nuoria.tänään julkistetun barometrin mukaan yli puolet välittäjistä arvioi, että asuntosijoittajiksi on tullut uudenlaisia ostajatyyppejä. Kasvava trendi on 1–2 sijoitusasunnon omistaminen oman asunnon ohella.