Pörssikauppaa käyviltä yrityksiltä kerätään jopa miljoona lei-maksuihin

Yrityksillä ja yhteisöillä, joilla on Y-tunnus, on ensi vuoden alusta lähtien oltava lei-tunnus, mikäli ne aikovat käydä rahoitusvälineiden kauppaa. Vaatimus liittyy eurooppalaiseen sääntelyyn. Lei-tunnus tarvitaan pankkien ja sijoituspalveluyritysten tekemää kaupparaportointia varten.

Tavallisia sijoitusrahasto-osuuksia tai noteeraamattomien yhtiöiden osakkeita varten tunnusta ei tarvitse hankkia.

Tunnusta eivät tarvitse yksityishenkilöt.

Lei-tunnuksia myöntää Suomessa patentti- ja rekisterihallitus (PRH). Tunnus rekisteröidään vuodeksi kerrallaan.

Tunnus on maksullinen. Hakemusmaksu lei-tunnukselle on 110 euroa, joka sisältää ensimmäisen vuoden vuosimaksun. Seuraavina vuosina maksu on 70 euroa. Hintoihin lisätään arvonlisävero 24 prosenttia. PRH käyttää keräämäänsä maksut rekisterin ja tietojärjestelmien ylläpitoon sekä henkilökunnan palkkakuluihin. Osansa ottaa myös järjestelmää ylläpitävä ja valvova sveitsiläinen säätiö.

Suomessa on finanssivalvonnan arvion mukaan noin 10 000-15 000 yritystä tai yhteisöä, jotka tarvitsevat lei-tunnuksen. Jos 15 000 tahoa maksaa vuosittain lei-maksun, on kustannus miljoona euroa.

Tällä hetkellä PRH on rekisteröinyt hieman yli viisituhatta hakemusta.