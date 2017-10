Finanssikonserni Nordea kertoo aloittavansa yt-neuvottelut Markets-yksikössään. Suomessa vähennykset koskevat enintään 54:ää henkilöä.

Nordean mukaan tarkoitus on varmistaa, että yhtiö on kilpailukykyinen myös tulevaisuudessa. Tarkoituksena on luoda uusi globaali organisaatio, jossa pyritään hyödyntämään aiempaa paremmin yhteispohjoismaista osaamista.

– Uusi organisaatio on tarkoitus rakentaa asiakassegmenttien ja tuoteosaamisen ympärille. Tämä palvelee asiakkaitamme paremmin kuin nykyinen malli, Nordea perustelee yt-neuvotteluja.

Yhtiön mukaan muutoksessa syntyy uusia tehtäviä, joita on kuitenkin vähemmän kuin lakkaavia. Vähennykset koskevat myös esimiehiä.

Ammattiliitto Nousu edellyttää, että kaikille muutoksessa työtä vaille jääville löytyy työtä Marketsissa tai Nordean muissa toiminnoissa.