Rääkkyläläinen valtuutettu kyllästyi täysin byrokratiaan - myymässä koko karjan pois

Rääkkyläläinen kunnanvaltuutettu Arvo Tikkanen (ps.) kertoo joutuneensa niin suuriin vaikeuksiin emolehmien pidon kanssa, että hän on myymässä koko karjan pois ja päättää yli 40-vuotisen lihakarjankasvatusuransa. Tikkanen kertoo kyllästyneensä täysin byrokratiaan.

Viime kesänä tehdyn laskennan mukaan Tikkasella (kuvassa) on yhteensä 133 nautaa, jossa ovat mukana emolehmät, sonnit, hiehot ja vasikat. Ympärivuotisesti ulkona laiduntava karja on tosin voinut kasvaa muutamalla yksilöllä kesän laskennan jälkeen. Pääluku paisuu vuosi vuodelta, kun karjan sonnit pitävät lehmät tiineenä.

Tikkasen, 69, mukaan karjanpito alkoi karata käsistä sen jälkeen, kun Rasivaarassa sijaitsevalla tilalla tehtiin syyskuussa 2012 yllätystarkastus, jossa todettiin, ettei kaikilta eläimiltä löydy vaadittuja korvamerkkejä.

Korvamerkkipuutteiden takia eläimet määrättiin siirto- ja myyntikieltoon. Tilalla on käynyt Tikkasen mukaan teuraskuljetusautoja, mutta ne eivät ole voineet ottaa eläimiä siirtokiellon vuoksi. Myöskään vasikoita ei ole mennyt nyt moneen vuoteen edelleen kasvatettavaksi.

- Tilanne on mennyt hyvin sekavaksi ja onnettomaksi vain siksi, kun en ole saanut korvamerkkejä pysymään eläimillä. Byrokratia on tuhonnut minulta elinkeinon ja tukirahat on ryöstetty. Hyvinvointituki on peritty viideltä vuodelta takaisin.

Tikkanen kertoo saaneensa kuitenkin eduskunnasta saakka vihreää valoa, että karjan myynti on kyllä mahdollista, mikäli vaan ostaja löytyy. Korvamerkitkin on tilattu valmiiksi, kun vaan joku saa ne kiinnitettyä korviin.