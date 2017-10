38-vuotias Jukka Keisanen on harvinaisuus suomalaisen pörssiyhtiön johdossa

Työhaastatteluja oli ainakin viisi, Piippo Oyj:n tuore toimitusjohtaja Jukka Keisanen, 38, muistelee tuloaan taloon tuotepäälliköksi nelisen vuotta sitten.

Muun muassa maatalouden paalaustuotteita ja köysiä valmistava yhtiö on tiukka rekrytoinneissaan.

- Sellaisia kuulusteluja ne olivat. Aloin jo ihmetellä, että mistähän tässä on kyse. Ei tänne ole kuulemma kukaan yhdellä haastattelulla sisään päässyt.

Kuulusteluista vastasi syksyllä eläkkeelle jäänyt toimitusjohtaja Kari Hirvonen. Hirvosen oli määrä jäädä eläkkeelle vasta vuoden vaihteessa, mutta pian huomattiin, että pitkää siirtymäaikaa ei tarvita, koska suurin osa asioista oli Keisaselle jo tuttuja ja uusi strategia oli jo valmiina toteutettavaksi.

- Kari (Hirvonen) oli yhtiön palveluksessa 38 vuotta eli aloitti, kun minä synnyin. Toimitusjohtaja hän oli yli kaksikymmentä vuotta.

Täytettävät saappaat ovat siis suuret. Hirvosen johdolla Piipon toimialaa laajennettiin köysistä ja naruista paalausverkkoihin ja -lankoihin. Nyt niiden osuus liikevaihdosta on jo noin 90 prosenttia.

Keisanen on harvinaisuus suomalaisen pörssiyhtiön johdossa. Alle tai tasan 40-vuotiaita on pörssiyhtiöiden johdossa vain viisi kappaletta ennen Keisasta. Keski-ikä pörssiyhtiöiden johdossa on 51,8 vuotta.

- Uskon, että pystyn tuomaan firmaan uutta draivia. Minulta odotetaan nuorta ja rohkeaa otetta.

Keisasta tieto siitä, että hän on yksi Suomen nuorimmista pörssiyhtiön johtajista, ei huimaa.

- Minulla on luottavainen olo. Tunnen talon, sen tuotteet ja asiakkaat hyvin.