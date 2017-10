Pro Ruis: 116 miljoonaa kiloa - viileä kesä kasvatti hyvän ruissadon

Ruissato on alustavan arvion mukaan 116 miljoonaa kiloa. Kyseessä on tiedotteen mukaan suurin kokonaissato lähes 30 vuoteen.

Yhdistyksen mukaan syksyllä 2016 ruista saatiin kylvettyä hyvissä olosuhteissa ja rukiin viljelypinta-ala oli tänä kesänä 32 000 hehtaaria.

- Rukiin hehtaarisato oli myös erittäin hyvä, jopa ennätyksellisen korkea. Rukiin satotaso on viime vuosina noussut, sillä yhä suuremmalla viljelyalalla on siirrytty viljelemään hybridilajikkeita. Niiden satotaso on selvästi perinteisiä populaatiolajikkeita korkeampi. Toki hyvään satotasoon vaikuttaa myös hyvin onnistunut talvehtiminen ja hyvät kasvuolosuhteet, Pro Ruis luettelee.