KL: Joensuussa asunto maksaa viiden vuoden palkan verran, Valtimolla huomattavasti vähemmän

Kauppalehden Tilastokeskuksen tilastoista kokoamasta datasta käy ilmi, että Joensuussa asunnon osto vaatii viiden vuoden palkan.

Luku saadaan, kun on katsottu, että asunnon keskimääräinen neliöhinta on Joensuussa 1 795 euroa ja kunnassa asuntokunnan mediaanipalkka puolestaan 26 569 euroa vuodessa. Kun keskimääräinen asunnon hinta Joensuussa on reilut 134 000 euroa, tarvitaan sen maksamiseen reilun viiden vuoden palkka.

Samalla laskutoimituksella Kontiolahdella asunnon osto vaatii hieman reilun neljän vuoden palkan. Kiteellä asuntoon kuluu kolmen vuoden palkka, Valtimolla reilun kahden vuoden.

Alueen ja samalla lähes koko maan halvimmat asunnot löytyvät Heinävedeltä, missä keskimääräisen asunnon saa ostettua alle kahden vuoden palkalla.

Asunnoksi on laskettu keskimääräinen asunto ja palkaksi kunnan mediaanipalkka.

Lähde: Kauppalehti