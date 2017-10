Pohjois-Karjalassa edelleen koko maan synkin työttömyystilanne

Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta on edelleen Pohjois-Karjalassa maan korkein, 14,5 prosenttia. Seuraavaksi korkeimmat luvut olivat Kaakkois-Suomen (12,9 prosenttia) ja Lapin (12,7 prosenttia) alueilla. Alimmat työttömien osuudet työvoimasta olivat Pohjanmaan (7,4 prosenttia) ja Etelä-Pohjanmaan (7,9 prosenttia) ely-keskusten alueilla.

Koko maassa työttömien osuus työvoimasta oli syyskuussa 10,5 prosenttia. Vuosi sitten osuus oli koko maassa 12,5 prosenttia ja Pohjois-Karjalassa 15,8 prosenttia.

Pohjois-Karjalassa synkin työttömyystilanne on Lieksassa, jossa työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta on 18,1 prosenttia. Paras tilanne on Kontiolahdella, jossa vastaava lukema on 10,0 prosenttia. Pohjois-Karjalan kuntakohtaiset työttömyysluvut on nähtävissä täällä.

