Tiedepuisto: Yrityshautomossa koulitut yritykset työllistävät pian 600 henkilöä

Valtakunnallisen yrittäjäpalkinnon pokannut Arcusys ei ole ainoa Yrityshautomosta ponnistanut menestystarina, Joensuun Tiedepuisto kertoo.

Muita ovat muun muassa FastROI Oy, Linnunmaa Oy, SRTP Oy, Collapick Company Oy, Kaptas Oy, Suomen Sijoitusmetsät Oy, LashLovers Oy, Process Genius Oy, PlaymoreGames Oy ja Koju Film Company Oy, tiedotteessa luetellaan.

Yrityshautomon kautta on perustamisvuoden 2000 jälkeen syntynyt 140 yritystä.

Viimeisen kymmenen vuoden aikana uusia yrityksiä on perustettu noin kymmenen joka vuosi. Kaikista ”haudotuista” yrityksistä valtaosa porskuttaa edelleen.

- Aloittavan yrityksen perusta täytyy saada niin tukevaksi, että sen päälle on mahdollista rakentaa kehittyvä yritys. Perustaan tarvitaan rahoitus, myynti, oikeanlainen tiimi ja monta muuta asiaa. Tämä vie yleensä yhdestä kolmeen vuotta.

- Kun aloittavan yrityksen toiminta alkaa muistuttamaan liiketoimintaa, on perustamisesta yleensä kulunut 2 - 3 vuotta. Silloin on mahdollista aloittaa kasvaminen ja kansainvälistyminen. Jos rahoitus on kunnossa, työntekijöitäkin voidaan palkata, yritysvalmentaja Timo Ruohio kertoo.

Tällä hetkellä Joensuun Tiedepuiston Yrityshautomon opastuksella alkunsa saaneet yritykset työllistävät 514 henkilöä. Yrityksiltä kerätyn tiedon mukaan määrä tulee loppuvuodesta 2017 olemaan lähes 600 henkilöä.

- Viime vuosina Yrityshautomoon on valittu Joensuun seudun kasvualoihin liittyviä yrityksiä. Tämä näkyy myös työpaikkojen määrässä, sillä viimeisen kuuden vuoden aikana ”hautomon läpikulkeneisiin” yrityksiin on syntynyt lähes 500 työpaikkaa, Ruohio ilmoittaa.