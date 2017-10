Kuluttajat ja yritykset yhtä mieltä: Talouden tila kohenee

Kuluttajat ja yritykset katsovat tulevaisuuteen valoisin mielin. Tilastokeskuksen luvut kuluttajien luottamuksesta talouteen sekä Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n luottamusindikaattorit painelevat selvästi korkeammalla kuin pitkän ajan keskiarvot.

Tilastokeskuksen lokakuisen kyselyn mukaan kuluttajien luottamus talouteen on lähes yhtä korkealla kuin syys- ja elokuussakin eli yli 23 pisteessä. Luottamus on pysynyt vankkumattomasti korkealla lähes vuoden. Viime vuoden lokakuussa indikaattori näytti lukua 15,8 ja pitkän ajan keskiarvo on vain 12,2.

Puolet kyselyyn vastanneista uskoi, että Suomen taloustilanne paranee seuraavan vuoden aikana. Vain joka kymmenes pelkää taloustilanteen heikentyvän. Oman taloutensa paranemiseen luottaa vajaa kolmannes kuluttajista ja joka kymmenes arvioi sen heikentyvän.

Puolet uskoo työttömyyden vähenevän seuraavan vuoden aikana.

Tilastokeskuksen kuluttajabarometria varten haastateltiin 2.–19. lokakuuta 1 184:ää Suomessa asuvaa henkilöä.

Yritysten luottamusindikaattorissa rakennusyritysten luottamus talouteen on vahvistunut syyskuun miinusmerkkisistä lukemista. EK:n luottamusindikaattorissa rakennusyritysten lokakuun saldoluku on +8, kun syyskuussa lukema oli -7. Rakennusyritysten tilauskanta kasvoi lokakuussa, ja henkilöstön määrän ennustetaan kasvavan.

Teollisuuden luottamusindikaattori kohosi kahdella pisteellä +12:een ja palvelujen yhdellä peräti +25:een. Teollisuudessa tuotantokapasiteetti oli täysin hyödynnettynä 87 prosentilla yrityksistä.

Vähittäiskaupassa indikaattori tipahti 16:sta 8:aan.

Kaikkien alojen yritysten suhdannearviot ovat pitkän välin keskiarvoja korkeammalla.