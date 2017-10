Suomalaispeli Steamiin marraskuussa – ”Yli neljän vuoden paini, oli noloja hetkiä”

Sanomalehti Karjalainen uutisoi kaksi vuotta sitten Joensuussa sorvattavasta Against the Nature -tasoloikkapelistä.

Joensuuhun Lappeenrannasta muuttanut pelisuunnittelija ja -tuottaja Olli Ikonen arveli tuolloin, että eläinaiheinen tietokonepeli valmistuisi kesällä 2016.

No, peli on nyt valmis, ja sen nimi on Lost Home. Kommelluksia on piisannut, tämän vuoden alussa perustetun Lunar Collapsen toimitusjohtaja Ikonen, 28, kertoo.

- Yritimme pitkään etsiä julkaisijaa pelille. Kävimme siellä täällä. Julkaisijaa ei ole löytynyt.

- Kun teimme peliä opintojen ohessa, projekti rupesi käymään tosi raskaaksi tiimille. Meille tuli jossain vaiheessa puolen vuoden tauko, jolloin pelin grafiikka ei edennyt ollenkaan. Graafikko lähti, ja tilalle piti etsiä uusi, Ikonen jatkaa.

Peliprojekti oli Ikoselle ensimmäinen. Yli neljän vuoden paini, hän tuumaa.

- Jos joku pitää pelistä yhtään, minulle tulee järjetön onnistumisen tunne. Näen tuotteessa kaikki pienet jutut, jotka ovat ehkä virheitä.

Pelin materiaalista olisi pitänyt olla paremmin kartalla kehitysvaiheessa, Ikonen pohtii. Esimerkiksi ”yllätysgrafiikkaa” putkahti esiin tietokoneiden kansioista.

- Ne olivat tosi noloja hetkiä, Ikonen sanoo.

Petrattavaa Ikonen löytää myös omasta johtamisestaan. Työntekijää ei saa ajaa loppuun, mutta projektin vetäjän pitäisi olla napakka ja päättäväinen.

Jos Lost Homen kehittäjälle olisi maksettu palkkaa, pelin budjetti olisi Ikosen arvion mukaan satojatuhansia. Onneksi Suomessa on starttirahaa, pelisuunnittelija tuumaa.

Ikonen on loppujen lopuksi tyytyväinen Lost Homeen.

- Kyseessä on ensimmäinen tuotoksemme – ja iso tuotos se onkin. Minua ei hävetä myöhemmin esitellä sitä.

Lost Home tulee myyntiin Steamiin 3. marraskuuta. Varsinaisia myyntitavoitteita ei ole.

- Jokainen myyty kappale on meille hyvä uutinen. Kilpailu on todella kovaa. Loppuvuodesta julkaistaan todella isoja pelejä.

Kolmipäinen Lunar Collapse aikoo jatkaa valitsemallaan tiellä. Työn alla on mobiilipeli, jossa nähdään ajassa matkustavia hevosia.

- Pelaajan pitää hakea esimerkiksi menneisyyden Kiinasta sähkötiedemiehiä, jotta he eivät peukaloi vahingossa historiaa, Ikonen valottaa.

Pelejä on työstetty Joensuun Tiedepuistolla, jonka peliyritykset ovat Ikosen mielestä hyvää pataa keskenään. Avokonttorissa on hyvä ilmapiiri, mutta…

- Jos on halunnut olla täysin rauhassa ja keskittyä esimerkiksi kirjoittamiseen, olen pitänyt etäpäivän, Ikonen sanoo.