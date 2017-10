Trump nimeää keskuspankin pääjohtajan ensi viikolla

Pitkään jatkunut epävarmuus Yhdysvaltojen keskuspankin pääjohtajan valinnasta on päättymässä ensi viikolla. Valkoisen talon tiedottaja Sarah Huckabee Sanders ilmoitti perjantaina, että presidentti Donald Trump kertoo valintansa ensi viikolla.

New York Timesin mukaan pääjohtaja Janet Yellenin seuraajaksi on nousemassa joko Jerome H. Powell tai John B. Taylor. Powell on työskennellyt pitkään Fedin johtokunnan jäsenenä ja tukenut Yellenin linjaa. Taylor on Stanfordin yliopiston professori, joka on järjestelmällisesti arvostellut Fedin politiikkaa ja vaatinut korkojen nostamista nykyisiä kaavailuja nopeammin.

Trump ei ole sulkenut pois myöskään vaihtoehtoa antaa Yellenille jatkokausi. Yellenin neljä vuotta kestänyt kausi päättyy helmikuun lopulla.