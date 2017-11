Minne katosivat Kakkoset kärkikymmeniköstä?

Mutta mitä nyt on tapahtunut, kun kumpaakaan ei kärkikymmenikössä näy. Kyösti Kakkosen tulot olivat viime vuonna yhteensä hieman yli puoli miljoonaa ja Kari Kakkosen reilut 300 000 euroa. Molempien tulot ovat pudonneet miljoona euroa.

Mistä on kyse? Ovatko Kakkoset ruvenneet köyhtymään?

- Ihminen tulee välillä vähemmällä toimeen, toteaa lomakatkalta Nepalista linja-autosta tavoitettu Kyösti Kakkonen, joka on tunnettu ovelana liike-elämän osaajana ja sanavalmiina humoristina.

Kakkonen ei kerro bisneksistään tai onnistuneesta verosuunnittelusta vaan Suomen talouspolitiikasta.

- Kyllä tässä on ajatuksena taustalla Sipilän kiky. Esimerkin voima on niin vahva. Ele on meiltä symbolinen. Haluamme olla mukana hallituksen politiikassa ja teemme sen leikkaamalla kustannuksia perheyhtiössä. Suomen palkkataso on kova, ja palkkatalkoissa voi olla jokainen mukana, sanooo Kakkonen ja muistuttaa, että palkat ovat yritysten suurin kuluerä ja hidaste viennin kilpailukyvyn suhteen.