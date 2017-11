Kansainvälinen valuuttarahasto ennustaa Suomelle vahvaa talouskasvua

Kansainvälinen valuuttarahasto IMF arvioi Suomen talouskasvun jatkuvan vahvana tänä ja ensi vuonna. Tämän vuoden talouskasvuksi arvioidaan 2,8 prosenttia ja ensi vuoden kasvuksi 2,3 prosenttia.

IMF:n mukaan Suomen talouden potentiaalista kasvua rajoittavat pitkällä aikavälillä työmarkkinoiden jäykkyydet ja väestön ikääntyminen. Työllisyyden ja tuottavuuden on voimistuttava potentiaalisen kasvun lisäämiseksi ja Suomen yhteiskuntamallin tukemiseksi, valuuttarahasto painottaa arviossaan.

Rakenteellisissa uudistuksissa on IMF:n mukaan edistytty Suomessa huomattavasti, mutta lisää uudistuksia tarvitaan etenkin työmarkkinoilla. Keskitettyä palkkaneuvottelujärjestelmää on joustavoitettava yritysten palkkojen eriyttämiseksi, IMF esittää.

Tämänhetkistä suhdannenousua olisi IMF:n mukaan hyödynnettävä julkisen talouden puskureiden palauttamiseksi ennalleen.

– Budjettialijäämät ovat olleet odotettua pienemmät. Julkinen velka on kuitenkin edelleen tavoiteltua suurempi. Lisäksi väestönkehitys on Suomessa epäsuotuisaa ja maa on huomattavan altis ulkomaankaupan ja rahoitusmarkkinoiden häiriöille, valuuttarahasto kirjoittaa arviossaan.

IMF:n mielestä sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistaminen on Suomelle ensiarvoisen tärkeää julkisen sektorin tuottavuuden kohentamiseksi ja väestön ikääntymisestä aiheutuvien julkisen talouden paineiden hillitsemiseksi.

IMF varoittaa myös, että Nordean pääkonttorin siirtyminen Suomeen aiheuttaa haasteita finanssivalvonnalle.

– Muuton vuoksi on entistä tärkeämpää lisätä valvojan resursseja sekä harkintavaltaa asettaa tarvittaessa lisäpääomavaatimuksia, valuuttarahasto painottaa.